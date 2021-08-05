Экс-игрок сборной Грузии: «Украина для меня – не просто второй дом, а гораздо больше»

Александр Кобахидзе / Фото - Football.ua

Бывший игрок «Днепра», «Ворсклы» и сборной Грузии Александр Кобахидзе завершил карьеру. Экс-хавбек поделился планами на будущее.

Думаю, готов к переходному периоду в футболе. Рядом – прекрасная семья, супруга Оля, дети, две девочки – Ниа и Саломе. Я сейчас вспоминаю, как не хотел ехать в Луцк – и становится как-то не по себе. Это ведь там я встретил свою судьбу, свою вторую половинку! Так что Украина для меня – это не просто второй дом, а гораздо больше.

Я хочу сказать слова благодарности всем тренерам, с которыми я работал. Всем футболистам, с которыми играл. Мне повезло, что я всегда попадал в хорошие коллективы, со многими ребятами мы дружим, общаемся.

Спасибо всем болельщикам всех клубов, в которых я выступал. Меня они всегда любили и уважали, и я это ценил. Благодарен и украинским журналистам, которые отличались конструктивной критикой, но она была уважительной.

Часть моего сердца всегда будет принадлежать Украине, в которой я сделал такую вроде бы скромную, но, в то же время, яркую карьеру. Моя родина – Грузия, но Украина мне многое дела. Я люблю вашу страну и желаю ей процветания.