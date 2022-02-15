Ковалец: «Де Дзерби еще строит «Шахтер», а у Луческу – огромный опыт»
Экс-игрок сборной Италии: «Де Дзерби вывел бы «Рому» в топ-4 Серии А»
Кассано не нравятся методы Моуриньо
11:27
Фото: Sky Sports
Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано заявил Tuttomercatoweb, что тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби мог бы преуспеть в «Роме».
«Есть тренеры, которые имеют идеи. Я их не разделяю, но это все же идеи. Это не случай Моуринью, который зарабатывает более 7 млн евро.
А есть такие, как Де Дзерби, который отправился в Украину. Вы не смогли его пригласить, учитывая, что у него будет меньшая зарплата? Спорим, он вывел бы «Рому» на 4-е место?»
Де Дзерби ранее заявлял, что планирует вернуться в Италию.
«Рома» идет 7-й в таблице Серии А.