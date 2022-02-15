Экс-игрок сборной Италии: «Де Дзерби вывел бы «Рому» в топ-4 Серии А»

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Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано заявил Tuttomercatoweb, что тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби мог бы преуспеть в «Роме».

А есть такие, как Де Дзерби, который отправился в Украину. Вы не смогли его пригласить, учитывая, что у него будет меньшая зарплата? Спорим, он вывел бы «Рому» на 4-е место?»