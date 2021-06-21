Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко нужно позаботиться о надежности обороны»

Юрий Дмитрулин / фото - FootBoom

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Дмитрулин рассказал, чего он ждет от матча группового этапа Евро-2020 между Украиной и Австрией:

Я с нетерпением жду поединка в столице Румынии. Уверен, это именно тот случай, когда соперников не надо особо настраивать. Все осознают важность матча, ведь на кону – путевка в следующий раунд.

Подопечным Андрея Шевченко желаю продемонстрировать свои лучшие качества, позаботившись, прежде всего, о надежности обороны. И тогда о выходе из подгруппы можно будет не беспокоиться».