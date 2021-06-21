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Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко нужно позаботиться о надежности обороны»

С игрой в атаке у команды все в порядке
Футбол Евро-2020
12:40
Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко нужно позаботиться о надежности обороны»
Юрий Дмитрулин / фото - FootBoom

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Дмитрулин рассказал, чего он ждет от матча группового этапа Евро-2020 между Украиной и Австрией:

«На клубном уровне, выступая за «Динамо», мне приходилось играть в еврокубках с австрийскими командами. И, нужно заметить, что эти поединки не всегда заканчивались удачно для киевлян. Впрочем, это уже история, хотя я не могу сказать, что с тех пор австрийский футбол не изменился. Вот и сборная этой альпийской страны, костяк которой составляют исполнители, выступающие в зарубежных клубах, стремится играть в современный футбол, не ограничиваясь какой-то одной излюбленной тактической схемой. Вот почему ни в коем случае нельзя недооценивать нашего сегодняшнего оппонента.

Я с нетерпением жду поединка в столице Румынии. Уверен, это именно тот случай, когда соперников не надо особо настраивать. Все осознают важность матча, ведь на кону – путевка в следующий раунд.

Подопечным Андрея Шевченко желаю продемонстрировать свои лучшие качества, позаботившись, прежде всего, о надежности обороны. И тогда о выходе из подгруппы можно будет не беспокоиться».

Уже сегодня украинцы сразятся с австрийцами за выход в 1/8 Евро-2020, где их уже ждет Италия. Украину устраивает даже ничья, но наставник заявил, что команда будет играть только на победу.

Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.

Известна заявка команды Андрея Шевченко на матч.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Украина – Австрия сборная Украины (футбол) Андрей Шевченко

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