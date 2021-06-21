Экс-игрок сборной Украины: «Шевченко нужно позаботиться о надежности обороны»
Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Дмитрулин рассказал, чего он ждет от матча группового этапа Евро-2020 между Украиной и Австрией:
«На клубном уровне, выступая за «Динамо», мне приходилось играть в еврокубках с австрийскими командами. И, нужно заметить, что эти поединки не всегда заканчивались удачно для киевлян. Впрочем, это уже история, хотя я не могу сказать, что с тех пор австрийский футбол не изменился. Вот и сборная этой альпийской страны, костяк которой составляют исполнители, выступающие в зарубежных клубах, стремится играть в современный футбол, не ограничиваясь какой-то одной излюбленной тактической схемой. Вот почему ни в коем случае нельзя недооценивать нашего сегодняшнего оппонента.
Я с нетерпением жду поединка в столице Румынии. Уверен, это именно тот случай, когда соперников не надо особо настраивать. Все осознают важность матча, ведь на кону – путевка в следующий раунд.
Подопечным Андрея Шевченко желаю продемонстрировать свои лучшие качества, позаботившись, прежде всего, о надежности обороны. И тогда о выходе из подгруппы можно будет не беспокоиться».
Уже сегодня украинцы сразятся с австрийцами за выход в 1/8 Евро-2020, где их уже ждет Италия. Украину устраивает даже ничья, но наставник заявил, что команда будет играть только на победу.
Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.
Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.
Известна заявка команды Андрея Шевченко на матч.