Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
Федерация еще не решила насчет нового тренера
Фото: sportowe fakty
Бывший игрок сборной Польши Камиль Косовски заявил Sport.pl, что национальной команде следует поискать альтернативы Андрею Шевченко во главе сборной.
«Я читал, что Шевченко будет зарабатывать у нас 2,5 миллиона евро в год. Это ведь больше 10 миллионов злотых. А если он подпишет контракт на два года, то заработает 20 миллионов. Польский тренер столько не заработает даже за 10 лет.
Мне кажется, что у нас какие-то комплексы. Обязательно ли иметь дорогого иностранного тренера, чтобы показать миру, что мы можем его себе позволить? Даже Паулу Соуза столько не зарабатывал, а он был не самым дешевым тренером. Услышав такие суммы и глядя на тренерские достижения Шевченко, я бы искал поляка. Мы не можем уместить все на одной странице и надеяться, что это будет успешно.
Шевченко не лучше и не хуже Соузы, он такой же неопытный. Я не знаю, что он мог бы дать нашей команде. «Дженоа» распрощалась с ним после 11 матчей».
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