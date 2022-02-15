Экс-игрок сборной Польши: «Шевченко был худшим из возможных кандидатов»

Фото: sport.pl

Экс-глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек считает, что назначение в сборную Польши Андрей Шевченко было бы ошибкой. Слова экс-игрока приводит Polsat Sport.

Кроме того, в «Дженоа» он проиграл 7 из 10 матчей. И такой слегка «побежденный» тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России?

После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер. Не знаю, насколько продвинулись в приглашении Шевченко, но правда в том, что он даже не просил «Дженоа» расторгнуть с ним контракт. Я думаю, что обе стороны могли бы договориться о деньгах, но этого даже не было».