Зинченко любит трофеи – у него есть фото с каждым из них. Сегодня коллекция может пополниться
Экс-игрок сборной России: «Когда Зинченко играет, «Ман Сити» не проигрывает»
Павлюченко – о финале ЛЧ
21:28
Фото: Sky Sports
Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко похвалил игрока сборной Украины и «Манчестер Сити» Александра Зинченко перед финалом ЛЧ.
«Зинченко - лучший левый защитник в команде. Если посмотреть его игры, то он очень хорош. Когда он играет, команда не проигрывает. Мне кажется, что Саша сегодня будет играть. Он совершает очень мало ошибок, Гвардиола видит это. И в атаке, и в защите он хорошо себя проявляет.
Попадая в такую команду как «Сити», ты сам заиграешь там. Но надо помнить, что это Англия. Если чуть дал слабину, футболисты, которые хотят играть, сожрут тебя».
«Ман Сити» сыграет с «Челси» в 22:00.
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