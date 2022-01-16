Экс-игрок сборной России – о Шевченко: «Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной Украины, а потом из «Дженоа»

Александр Мостовой – о ситуации, в которой оказался украинский специалист

Андрей Шевченко / фото - Getty Images Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа», а также высказался о том, что украинский специалист может возглавить сборную Польши. «Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались. Мое мнение: на данный момент в Польшу идти не нужно. Я бы не советовал. Если поляки пройдут на чемпионат мира — это уже другое дело. Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной Украины, а потом из «Дженоа». Напомним, «Дженоа» назвала причину увольнения Шевченко.

Михаил Рыбак