«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
Экс-игрок сборной России – о Шевченко: «Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной Украины, а потом из «Дженоа»
Александр Мостовой – о ситуации, в которой оказался украинский специалист
11:59
Андрей Шевченко / фото - Getty Images
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа», а также высказался о том, что украинский специалист может возглавить сборную Польши.
«Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались.
Мое мнение: на данный момент в Польшу идти не нужно. Я бы не советовал. Если поляки пройдут на чемпионат мира — это уже другое дело.
Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной Украины, а потом из «Дженоа».
Напомним, «Дженоа» назвала причину увольнения Шевченко.