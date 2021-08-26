Экс-игрок сборной России: «Шахтеру» выйти в Лигу чемпионов помогли чиновники»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче «Шахтер» – «Монако», после которого «горняки» прошли в группу ЛЧ.

Пример: есть бедная команда, которая попадает на топ-клуб. На выезде играют результативную ничью, потом дома при своих трибунах играют по нулям и с какого-то играют дополнительное время. Топ-клубу, понятно, что всё равно, а другим-то нет. Такое всё заканчивается случайным голом топ-клуба и вылетом».