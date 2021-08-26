Стали известны соперники «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов
Экс-игрок сборной России: «Шахтеру» выйти в Лигу чемпионов помогли чиновники»
Мостовой – о матче «Горняков» с «Монако»
20:41
Фото: sportbox
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче «Шахтер» – «Монако», после которого «горняки» прошли в группу ЛЧ.
«Выход в следующую стадию у «Шахтера» случился благодаря тому, что чиновники UFEA отменили правило выездного гола. «Монако» просто переиграл этот «Шахтер», они сейчас кусают локти из-за новых правил, которые непонятно кто и зачем вернул. Они забили в гостях, украинцы уже должны были дома быть.
Пример: есть бедная команда, которая попадает на топ-клуб. На выезде играют результативную ничью, потом дома при своих трибунах играют по нулям и с какого-то играют дополнительное время. Топ-клубу, понятно, что всё равно, а другим-то нет. Такое всё заканчивается случайным голом топ-клуба и вылетом».
«Шахтер» сыграет против «Реала», «Интера» и «Шерифа» в группе ЛЧ.
Комментарии 0