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Экс-игрок сборной Украины: «Александрии» проще играть с командами рангом повыше»

Подопечные Юрия Гуры справились с «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:14
Экс-игрок сборной Украины: «Александрии» проще играть с командами рангом повыше»
фото - FootBoom

Бывший футболист украинской национальной команды Иван Гецко прокомментировал неожиданный исход матча «Шахтер» – «Александрия» (1:2):

«Да, донетчане уже по традиции чаще контролировали мяч, этого у них не отнимешь, но чувствовалось, что александрийцы провели хорошую подготовительную работу, изучив сильные и слабые стороны подопечных Роберто Де Дзерби . И оказалось, что Шахтер не готов к атакам горожан вторым темпом, не успевает перекрывать уязвимые места вблизи своих ворот».

Похоже, Александрия становится неудобным соперником для Шахтера, ведь припоминается, она побеждала его и в конце минувшего сезона…

«Что интересно, за этот короткий промежуток времени в Александрии очень много изменилось: пришел новый тренерский штаб, ушли практически все ведущие игроки… Сейчас под руководством Юрия Гуры «горожане» придерживаются других тактических схем, однако и этот состав нашел веские аргументы против козырей Шахтера».

Что вы имеете ввиду?

«Во-первых, важно, что у александрийцев нет никакого комплекса Шахтера, они уверены в своих силах, не ставили пресловутых «автобусов» у своих владений, а умело встречали донетчан в центральной зоне, к тому же дорожили мячом, не позволяя хозяевам проводить разящие контрвыпады.

Во-вторых, на мой взгляд, бразильцы Шахтера еще не совсем поняли, чего от них требует новый главный тренер Роберто Де Дзерби. А речь, в первую очередь, идет об отборе мяча при его потере, коллективном возвращении в оборону. А поскольку латиноамериканцы нацелены только на атаку и особо не утруждают себя черновой работой, то александрийцам без особого труда удавалось находить свободные зоны на половине поля горняков, нагнетая обстановку у чужих ворот».

Если принять во внимание, что в стартовом туре Александрия обыграла Зарю, то ее смело можно назвать грозой авторитетов…

«Действительно, получается, что пока подопечным Юрия Гуры комфортнее играть с командами рангом повыше. Хотя поражения в Ужгороде от Миная они не заслужили, по крайней мере, там была ничейная игра. Нужно отдать должное Гуре, который, несмотря на потерю целой группы игроков основного состава, сохранял спокойствие, умело контролировал селекционную работу и сформировал вполне боеспособную команду.

А Шахтеру я бы пожелал, прежде всего, навести порядок в обороне, ведь с нее все начинается. Тем более, что на очереди у горняков – еврокубковые испытания, где соперники посерьезнее».

Ранее хавбек «горняков» Педриньо раскрыл, что случилось в этом злополучном для донецкой команды матче.

Ну а наставник «Александрии» Юрий Гура получил заслуженную похвалу – он был признан лучшим тренером третьего тура украинского чемпионата.

 

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Александрия Юрий Гура

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