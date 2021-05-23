Экс-игрок сборной Украины: «Бахрейн попытается испортить настроение хозяевам»

Максимюк считает, что соперник «сине-желтых» сумеет забить

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Бывший полузащитник «Днепра», «Волыни» и сборной Украины Роман Максимюк поделился прогнозом на товарищеский матч, в котором «сине-желтые» примут Бахрейн. Эксперт считает, что поединок завершится со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Я немного слежу за азиатскими чемпионатами. В частности, в Бахрейне сейчас лидер первенства «Аль-Рифаа», у которого в составе есть неплохие футболисты. Всегда, когда человек вызывается в главную команду страны, это честь, поэтому, несмотря на товарищеский статус матча, игра в Харькове будет интересной. Наверняка главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет экспериментировать, смотреть разные связки, то есть, готовится к чемпионату Европы. Но даже при этом, я поставлю на победу «сине-желтых». Соперник, уверен, постарается испортить настроение хозяевам, и даже забьет гол, но не более того. 3:1.

За товарищеским поединком можно будет следить сегодня, 23 мая, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Бахрейн онлайн. Начало – в 21:00.