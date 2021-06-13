Экс-игрок сборной Украины: «Без Зинченко и Малиновского мы очень посредственная команда»

Евгений Левченко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в шоу «Трендец» назвал лидеров национальной команды перед игрой с Нидерландами.

— Чего греха таить – Зинченко и Малиновский. Без них у нас команда валится, сыпется. У нас сразу нет вариантов выхода из обороны в атаку.

Если этих футболистов перекрыть, это знают все голландцы, то нам будет очень сложно играть. Без Зинченко и Малиновского – эта команда очень посредственная. При всем уважении к другим игрокам.

Без Зинченко и Малиновского мы пока не можем себя проявить