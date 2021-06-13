Левченко: «Стартовый состав сборной Украины был практически идеальным»
Экс-игрок сборной Украины: «Без Зинченко и Малиновского мы очень посредственная команда»
Левченко выделил лидеров «сине-желтых»
Евгений Левченко / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в шоу «Трендец» назвал лидеров национальной команды перед игрой с Нидерландами.
— Назови незаменимых игроков сборной Украины.
— Чего греха таить – Зинченко и Малиновский. Без них у нас команда валится, сыпется. У нас сразу нет вариантов выхода из обороны в атаку.
Если этих футболистов перекрыть, это знают все голландцы, то нам будет очень сложно играть. Без Зинченко и Малиновского – эта команда очень посредственная. При всем уважении к другим игрокам.
Без Зинченко и Малиновского мы пока не можем себя проявить
Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в 22:00 в Амстердаме.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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