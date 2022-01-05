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Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»

Призетко поделился мнением о распределении медалей в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
18:59
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Александр Призетко / Фото - Динамомания

Бывший футболист сборной Украины Александр Призетко спрогнозировал, кто выиграет золотые и бронзовые медали УПЛ.

Кто главный претендент на победу в чемпионате? Я отдаю предпочтение «Динамо». Киевляне, как мне кажется, в матчах с соперниками, не считая «Шахтера», выглядят более уверенно. А чемпионство как раз и разыгрывается не в одном-двух матчах, а на протяжении всей дистанции. 

Бронзовые медали? Пока я отдаю предпочтение «Днепру-1», который первый отрезок чемпионата провел лучше своих конкурентов. И дело здесь не в количестве набранных очков, а в стабильности игры. Да, у днепрян было крупное поражение от «Зари», но на общей картине это не отразилось. 

Очень тяжело спрогнозировать места с 13-го по 16-е в свете последних событий. Неизвестно, что будет с «Десной». С приходом новым хозяев, наверняка изменится трансферная политика «Черноморца». Попробую дать такой прогноз: «Мариуполь» и «Минай» покинут высший дивизион, а в переходных матчах будут участвовать «Ингулец» и «Львов».

Среди футболистов до травмы очень хорошее впечатление производил Лассина Траоре, у которого была хорошая статистика. Кто еще? Наверное, Гармаш на позиции нападающего…

Призетко также отметил, что «Металлист» и «Кривбасс» помогут чемпионату стать еще сильнее

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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