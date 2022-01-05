Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»

Александр Призетко / Фото - Динамомания

Бывший футболист сборной Украины Александр Призетко спрогнозировал, кто выиграет золотые и бронзовые медали УПЛ.

Бронзовые медали? Пока я отдаю предпочтение «Днепру-1», который первый отрезок чемпионата провел лучше своих конкурентов. И дело здесь не в количестве набранных очков, а в стабильности игры. Да, у днепрян было крупное поражение от «Зари», но на общей картине это не отразилось.

Очень тяжело спрогнозировать места с 13-го по 16-е в свете последних событий. Неизвестно, что будет с «Десной». С приходом новым хозяев, наверняка изменится трансферная политика «Черноморца». Попробую дать такой прогноз: «Мариуполь» и «Минай» покинут высший дивизион, а в переходных матчах будут участвовать «Ингулец» и «Львов».

Среди футболистов до травмы очень хорошее впечатление производил Лассина Траоре, у которого была хорошая статистика. Кто еще? Наверное, Гармаш на позиции нападающего…