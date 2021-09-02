Экс-игрок сборной Украины: «Когда забил Сикан, подумал, что Петраков фартовый»
Бывший игрок сборной Украины Игорь Жабченко высказался относительно ничьей национальной команды в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (2:2).
В том, что наши ребята потеряли ценные очки, они виноваты сами. Ведь еще в первом тайме должны были решить судьбу матча в свою пользу.
Однако стоило им ослабить давление после перерыва, как казахи почувствовали себя вольготно и все закончилось для украинцев плачевно. А иначе и нельзя назвать итоговый счет.
Кстати, когда вышедший на замену Даниил Сикан в компенсированное время забил второй гол, я подумал: «А Петраков-то фартовый и в национальной сборной». Ведь в тренерских кругах нового тренера нашей сборной часто называют фартовым за победы, как говорят, на жилах его предыдущих команд.
Но не тут-то было: казахи успели на «флажке» сравнять счет, снова забив Андрею Пятову в ближний, вратарский угол. Возник вопрос: почему не доверяют молодому Дмитрию Ризныку.
Шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остались, но они - минимальны. И чтобы наверстать упущенное, нужно 4 сентября побеждать Францию – чемпионов мира.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал другого защитника вместо дисквалифицированного на матч с Украиной Кунде.