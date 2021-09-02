Экс-игрок сборной Украины: «Когда забил Сикан, подумал, что Петраков фартовый»

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Бывший игрок сборной Украины Игорь Жабченко высказался относительно ничьей национальной команды в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (2:2).

Однако стоило им ослабить давление после перерыва, как казахи почувствовали себя вольготно и все закончилось для украинцев плачевно. А иначе и нельзя назвать итоговый счет.

Кстати, когда вышедший на замену Даниил Сикан в компенсированное время забил второй гол, я подумал: «А Петраков-то фартовый и в национальной сборной». Ведь в тренерских кругах нового тренера нашей сборной часто называют фартовым за победы, как говорят, на жилах его предыдущих команд.

Но не тут-то было: казахи успели на «флажке» сравнять счет, снова забив Андрею Пятову в ближний, вратарский угол. Возник вопрос: почему не доверяют молодому Дмитрию Ризныку.

Шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остались, но они - минимальны. И чтобы наверстать упущенное, нужно 4 сентября побеждать Францию – чемпионов мира.