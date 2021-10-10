Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Финляндией оставил двоякое впечатление»

Фото: УАФ

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Но мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли. Досадная коллективная ошибка в обороне стоила нам пропущенного гола. Хорошо, что вскоре уже финны оплошали у своих ворот, позволив Роману Яремчуку точно пробить с близкого расстояния. Однако беспокоит, что стоило сопернику наладить игру в 1-2 касания, как вблизи наших ворот возникала паника, к счастью, на этот раз обошлось.

Все же, самое главное, что сегодня были добыты чрезвычайно важные три очка. Учитывая победу боснийцев над Казахстаном, ничья наших ребят уже не устраивала».