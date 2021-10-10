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Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Финляндией оставил двоякое впечатление»

Гецко выразил свое мнение после первой победы Петракова у руля национальной команды
Футбол Чемпионат мира по футболу
10 октября 11:59
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Финляндией оставил двоякое впечатление»
Фото: УАФ

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Матч оставил двоякое впечатление. Наши ребята старались, были мотивированы, однако четкого рисунка игры не наблюдалось. Конечно, очень важно, что удалось забить быстрый гол, на необходимости которого, кстати, я акцентировал внимание. Он заставил финнов раскрываться и у гостей появилось пространство для контрвыпадов.

Но мы не можем, чтобы не наступить на те же грабли. Досадная коллективная ошибка в обороне стоила нам пропущенного гола. Хорошо, что вскоре уже финны оплошали у своих ворот, позволив Роману Яремчуку точно пробить с близкого расстояния. Однако беспокоит, что стоило сопернику наладить игру в 1-2 касания, как вблизи наших ворот возникала паника, к счастью, на этот раз обошлось.

Все же, самое главное, что сегодня были добыты чрезвычайно важные три очка. Учитывая победу боснийцев над Казахстаном, ничья наших ребят уже не устраивала».


Напомним, Украина вернула себе второе место в группе отбора на ЧМ-2022 после победы над Финляндией.

Почему не стоит переоценивать победу Украины над Финляндией.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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сборная Финляндии (футбол)

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