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Экс-игрок сборной Украины: «Надеюсь, ребята не остановятся на выходе из группы»

Шелаев рассказал, чего ждет от «сине-желтых» на Евро-2020 и назвал своих фаворитов
Футбол Сборная Украины
15:54
Экс-игрок сборной Украины: «Надеюсь, ребята не остановятся на выходе из группы»
Олег Шелаев / Фото - Footboom

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев рассказал, чего ждет от «сине-желтых» на Евро-2020. Также эксперт назвал своих фаворитов турнира.

Сейчас национальная сборная Украины – это вполне боеспособная команда и, по крайней мере, выход из группы – реальная цель. Надеюсь, что на этом наши ребята не остановятся, хотя мне не нравится заниматься прогнозами.

Думаю, что претенденты на место на пьедестале остались те же: французы, бельгийцы, немцы, испанцы, англичане, португальцы. Не повезло лишь тем, кто из-за травмы вынужден будет пропустить этот турнир. В частности, мне жаль киевлянина Виталия Буяльского, он провел отличный сезон за «Динамо» и заслужил быть в сборной.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики смогут не проходить карантин в Румынии, предъявив билет на Евро.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Олег Шелаев Виталий Буяльский

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