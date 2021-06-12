Экс-игрок сборной Украины: «Надеюсь, ребята не остановятся на выходе из группы»

Шелаев рассказал, чего ждет от «сине-желтых» на Евро-2020 и назвал своих фаворитов

Олег Шелаев / Фото - Footboom

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев рассказал, чего ждет от «сине-желтых» на Евро-2020. Также эксперт назвал своих фаворитов турнира.

Сейчас национальная сборная Украины – это вполне боеспособная команда и, по крайней мере, выход из группы – реальная цель. Надеюсь, что на этом наши ребята не остановятся, хотя мне не нравится заниматься прогнозами. Думаю, что претенденты на место на пьедестале остались те же: французы, бельгийцы, немцы, испанцы, англичане, португальцы. Не повезло лишь тем, кто из-за травмы вынужден будет пропустить этот турнир. В частности, мне жаль киевлянина Виталия Буяльского, он провел отличный сезон за «Динамо» и заслужил быть в сборной.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики смогут не проходить карантин в Румынии, предъявив билет на Евро.