Экс-игрок сборной Украины назвал футболиста УПЛ, который больше всего запомнился в первой части сезона

Для форварда это лето стало переломным в карьере

Сергей Нагорняк / фото - FootBoom

Бывший футболист «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Сергей Нагорняк подвел итоги первой части сезона 21/22 в УПЛ.

Сергей Николаевич, кто главный претендент на победу в чемпионате?

«У «Шахтера» и «Динамо» равные шансы на успех. То, что «горняки» имеет преимущество в два очка и обыграли «динамовцев» в первом круге с крупным счетом, ни о чем не говорит. Самым важным будет то, кто потеряет меньше очков в оставшихся 12-ти турах. Кстати, других кандидатов на золотые медали в нынешнем сезоне нет».

Какая команда завоюет бронзовые медали?

«Днепр-1».

Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

«Внизу турнирной таблицы будет серьезная рубка. Но мне почему-то кажется, что это будут те команды, которые и сейчас находятся в подвале. Я не говорю, что именно в таком порядке, но это «Мариуполь», «Минай», «Ингулец» и «Черноморец». Возможно, еще и «Львов».

Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?

«Довбык. По чуть-чуть, но этот форвард в последние годы набирал и сейчас смотрится очень даже хорошо. Артем абсолютно заслуженно получил вызов в сборную, в которой также забивает».

Что скажите об уровне чемпионате по сравнению с прошлыми годами?

«С приходом Мирчи Луческу «Динамо» вернуло себе лидерские позиции. Уже нет той пропасти от «Шахтера», которая была в 2019-м и особенно в 2020 году. А вообще, у кого более стабильный состав, тот и борется за более высокие места. Таких команд сейчас три – «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», возможно, вклиниться в это соперничество «Александрия». А внизу турнирной таблицы ситуация вообще пока непонятная. Конкуренция порождает рост. Да, некоторым командам не хватает определенного класса, но периодически баталии в чемпионате захватывающие. Я надеюсь, что пройдет еще немного времени и мы снова будем гордиться нашим футболом».

Турнирная таблица УПЛ после первого круга.

Ранее стало известно, когда возобновиться сезон украинского чемпионата.