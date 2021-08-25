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Экс-игрок сборной Украины: «Не будем лукавить, «Шахтер» сыграет в групповом этапе ЛЧ»

«Горняки» выйдут на матч с преимуществом в один мяч
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:46
Экс-игрок сборной Украины: «Не будем лукавить, «Шахтер» сыграет в групповом этапе ЛЧ»
фото - ФК Шахтер

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин оценил шансы команд в матче квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако»:

«Мое мнение, горняки должны проходить «Монако». «Шахтер» сильнее, как в командном сочетании, так и в индивидуальном мастерстве.

Французская команда по игре выглядит как типичный середняк европейского футбола. У нее нет ресурса, чтобы обыграть «Шахтер». «Генк» выглядел сильнее.

«Так тяжело судить, игра на игру не приходится. На уровне «Шахтера» бельгийцы временами даже выглядели предпочтительнее «горняков», но в двухраундовом противостоянии все решило индивидуальное мастерство. Иногда индивидуальности на поле многое решают. И в этом компоненте «Шахтер» был сильнее, что и сыграло ключевую роль.

Вспомните, в первом матче в Генке Педриньо взял игру на себя, заработал пенальти. А в матче с «Монако» он же совершил слаломный проход, забив единственный и решающий гол. Надеемся увидеть такую же игру и действия футболистов и в Харькове. Как бы там ни было, нужно до матча считать французов серьезным соперником, быть очень внимательным и правильно построить игру».

И все же, если до начала первого поединка шансы команд были равны, то сейчас кто считается претендентом на выход? 

«Однозначно «Шахтер». По подбору футболистов, повторюсь, они сильнее. Взять правую связку Додо и Тете - они разрывают фланг соперника. Или же левая сторона Исмаили - Марлос или Мавтиенко - Соломон, кому доверят - не известно, также головная боль для соперника.

Хорошее приобретение центрального защитника Марлона, умеющего читать игру, цепкий, неуступчивый, и начинает атаку четким пасом. Педриньо техничный, здорово работает с мячом на скорости. И нападающий Траоре хорошо прикрывает корпусом мяч, оттесняет за счет габаритов защитников, ищет и находит нужную точку в штрафной для взятия ворот. И что самое главное - забивает почти в каждой игре. Одним словом, качественное приобретение.

Поэтому не будем лукавить, «Шахтер» мы видим в групповом этапе».

Первая игра закончилась минимальной победой «горняков». Единственный матч в той встрече забил Педриньо.

Ответный матч состоится уже сегодня, в 22:00 в Харькове. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Напомним, Андрей Пятов назвал главного лидера «Шахтера».

Источник: UA-Football Павел Харченко
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Шахтер Донецк Монако

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