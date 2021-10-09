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Экс-игрок сборной Украины: «Нужно доказывать, что ничья в Киеве была недоразумением»

Команде важно добыть три очка
Футбол Сборная Украины
9 октября 13:28
Экс-игрок сборной Украины: «Нужно доказывать, что ничья в Киеве была недоразумением»
Евгений Левченко / фото - dynamo.kiev

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча Украины и Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Евгений, с надеждой или опасением вы ожидаете матчей нашей сборной против финнов и боснийцев?

«Будет очень сложно, оба соперника демонстрируют вязкую игру, будут прессинговать. Мы все помним домашний матч против сборной Финляндии. Тем не менее, я с оптимизмом ожидаю ближайшего поединка в Хельсинки. Важно, чтобы наши футболисты вышли на эту встречу с верой в победу и все игровое время были сконцентрированы, поскольку поражение в Финляндии поставит крест на наших надеждах попасть на чемпионат мира». 

По разным причинам эти поединки пропустят Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виталий Буяльский…

«Да уж. Это сильно ослабляет потенциал сборной Украины. Это наши ведущие футболисты, на которых мы всегда рассчитываем. Пусть они не всегда показывают яркую игру, но то, что ребята всегда выкладываются на 100%, факт. Отсутствие этих исполнителей повлияет на качество игры сборной Украины. Остается надеяться, что только на результате это не скажется. В свою очередь другие футболисты имеют шанс выстрелить, чтобы в дальнейшем увеличить конкуренцию в сборной».

Отсутствие Малиновского стоит особняком. Ваше мнение по этому поводу.

«В моем понимании очень странно разбрасываться такими футболистами. Уверен, что Малиновский с радостью приехал бы в сборную. Да, я всегда говорил, что только тренер решает, кого приглашать в свою команду, но в нашем случае это ощутимая потеря. У Руслана очень много качеств, которые могли бы принести пользу команде».

В матче с Финляндией сборная Украины будет действовать с позиции силы?

«Мы должны контролировать мяч. Если мы дадим слабину, они нас задавят. Когда как не сейчас доказывать, что ничья в Киеве была недоразумением».

Кто наш главный конкурент в борьбе за второе место?

«Здесь важно другое, сможет ли сборная Украины выйти на тот уровень, который нам предрекают в Европе. Любого из трех соперников нельзя сбрасывать со счетов, поэтому самый важный матч, ближайший».

Кто сейчас должен взвалить на себя роль лидера сборной Украины?

«Среди полевых игроков это, без сомнения, Андрей Ярмоленко. В воротах Андрей Пятов, который не зря вернулся в сборную (улыбается). Верю я и в Николая Шапаренко. И хочется, чтобы футболисты, которые выступают за рубежом, больше брали на себя инициативу. В первую очередь это касается Романа Яремчука».

Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок?

«Повторюсь, что матч против сборной Финляндии будет очень непростым. Александр Петраков сейчас перестраивает эту сборную под свой лад, но я очень надеюсь, что команда не потеряет тот рисунок, к которому мы долго шли. Я люблю эту сборную Украины за то, что она играет в футбол, а не панически бьет мяч вперед. А что касается самого результата, то я поставлю на минимальную победу сине-желтых — 1:0».

Игра состоится уже сегодня, 9 октября в 19:00. Онлайн трансляция встречи.

Напомним, Украина сыграет с Финляндией в той же форме, в которой побеждала Швецию на Евро.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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сборная Украины (футбол) Евгений Левченко сборная Финляндии (футбол)

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