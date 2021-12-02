Климов продаст «Черноморец» за 3,5-5 миллиона долларов
Экс-игрок сборной Украины – о возвращении в «Черноморец»: «Впервые слышу»
Хавбек защищал цвета одесситов с 2012 по 2015 годы
2 декабря 22:14
Кирилл Ковальчук / Фото - ФК Черноморец
Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал возможность своего назначения в тренерский штаб «Черноморца».
Первый раз об этом слышу. В последнее время столько слухов разных ходит. Особенно много сейчас их связано с «Черноморцем». Получается, что теперь они добрались и до меня.
Ковальчук выступал за «моряков» в качестве игрока с 2012 по 2015 годы. За сборную провел четыре матча.
Ранее сообщалось, что владелец «Черноморца» продаст клуб за 3,5 – 5 миллиона долларов.
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