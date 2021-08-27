Экс-игрок сборной Украины: «Оборона «Зари» иногда напоминает проходной двор»

Луганчане пропустили 6 мячей за две игры

Олег Шелаев / фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал вылет «Зари» из Лиги Европы после поражения от венского «Рапида» с общим счетом 2:6:

«Романтический, скажем так, стиль «Зари» в поединках с «Рапидом» дал трещину. На мой взгляд, разгромное поражение луганчан в Вене, где счет был не по игре, наложило свой отпечаток на ходе соперничества в Запорожье. Футболисты «Зари» ради быстрого гола вынуждены были рисковать, оголять тылы, чем умело воспользовались венцы. Следует признать, что «Рапид» оказался более мастеровитой командой, чем ожидалось. Пока что «Заре» явно не хватает сбалансированности, есть проблемы с реализацией голевых моментов, а оборона иногда напоминает такой себе проходной двор. И если «Заря» в авральном порядке не поработает над устранением ошибок, то ей ничего не светит и в Лиге конференций».

Теперь «Заре» придется выступать в турнире рангом пониже – Лиге конференций. Во время жеребьевки команда будет во второй корзине.

Ранее тренер луганчан Виктор Скрипник заявил, что раз команда проигрывает с разницей в 4 мяча – то это ее уровень.