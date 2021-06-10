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Экс-игрок сборной Украины опубликовал фото в экипировке Нидерландов

Именно против этой команды «сине-желтые» проведут стартовый матч на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
20:17
Экс-игрок сборной Украины опубликовал фото в экипировке Нидерландов
Евгений Левченко / Фото - Instagram

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в своем Instagram опубликовал фото в экипировке команды Нидерландов. Экс-футболист оставил открытым вопрос о том, за кого он будет болеть в стартовом матче группы C на Евро-2020.

Готов к чемпионату Европы. К сожалению, не смогу быть на стадионе в Амстердаме. Пусть лучшая команда победит в честной игре! Ну а я болею за?

Отметим, что Левченко большую часть карьеры провел в Нидерландах. Он выступал за «Витесс», «Хелмонд Спорт», «Камбюр», «Спарту», «Гронинген» и «Виллем II».

Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть 13 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Евгений Левченко сборная Нидерландов (футбол)

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