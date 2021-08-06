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Экс-игрок сборной Украины: «От Шахтера сюрпризов не будет. Колос должен побеждать»

Команды сыграли первый матч вничью
Футбол Лига конференций UEFA
6 августа 13:34
Экс-игрок сборной Украины: «От Шахтера сюрпризов не будет. Колос должен побеждать»
Кирилл Ковальчук / фото - ФК Металлист

Бывший украинский полузащитник Кирилл Ковальчук, успевший поиграть в Казахстане за «Ордабасы» дал свой прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций между «Колосом» и карагандинским «Шахтером»:

Кирилл, счет матча Колос — Шахтер справедлив?

«Я до отчетного поединка предполагал, что игра будет, примерно, равной. Было изначально понятно, что казахстанцы будут стараться действовать вторым номером. Да, футболисты Колоса имели больше моментов, чаще били по воротам, поэтому Шахтер остался доволен итоговым результатом на выезде, тем более что концовку поединка гости провели в меньшинстве.

Для Колоса результат не самый лучший, нужно было побеждать. Тем не менее украинская команда все равно остается фаворитом противостояния, они обязаны это доказать в Казахстане».

Почему у подопечных Руслана Костышина не все получалось в первом тайме?

«Нервозность. У Колоса нет в составе футболистов, которые имеют большой опыт матчей в еврокубках. Более того, Шахтер за все время своего существования на международной арене достиг больше, чем украинский коллектив. И мне почему-то кажется, что в ответной игре Колос будет более раскрепощен…»

Вы не понаслышке знаете казахстанский чемпионат. Шахтер дома — это какая команда?

«Абсолютно одинаковая, как и на выезде. Полагаю, что никаких сюрпризов от них не будет. Колосу нужно чуть больше собраться. Зная чемпионат Казахстана и УПЛ, могу сказать, что в плане дисциплины и организации игры наша команда стоит рангом выше».

Из-за этого могла ли быть недооценка со стороны украинского коллектива?

«Чемпионат Казахстана растет, однако в последнее время наметился кризис, после большого всплеска, который был перед коронавирусом и во время его. Но опять же, футбол в Украине классом выше. Взять те же сборные, если мы попадаем в восьмерку лучших команд Европы, то для казахстанцев за счастье занять третье или четвертое место в своей отборочной группе. Возможно, данный пример и не совсем уместен в нынешней ситуации, поскольку везения в футболе никто не отменял, но все равно я верю, что Колос с честью выйдет из этой ситуации, и мы увидим эту украинскую команду в следующем раунде соревнований». 

Если отталкиваться от первой игры, то в процентном отношении, какими будут шансы соперников на победу?

«Думаю, 70 на 30 в пользу Колоса?»

Первая игра закончилась безголевой ничьей. Подопечные Руслана Костышина не смогли воспользоваться численным преимуществом и дожать соперника на своем поле.

Ответный поединок состоится во вторник, 10-го августа, и там «Колос» будут ждать непривычные условия матча.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Колос Шахтер Караганда

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