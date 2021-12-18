«Эвертон» в течение пяти лет будет рассчитываться с «Динамо» за Миколенко
Экс-игрок сборной Украины оценил готовность Миколенко к игре в АПЛ
Защитник находится в шаге от перехода в «Эвертон»
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо
Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ситуацию с возможным переходом защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон»:
«Для меня интерес известного клуба АПЛ к молодому игроку «Динамо» стал полной неожиданностью. Тем более, за такие большие деньги, как для флангового защитника. Значит, соответствующие службы киевского клуба хорошо сработали.
Выдержит ли Миколенко испытание сильнейшей мировой футбольной лигой? Физически, да, а если Виталий почувствует и доверие в «Эвертоне» к своей персоне, то и по игровым качествам к нему не будет вопросов.
Хотя пока сложно сказать, на какой позиции Миколенко собираются использовать в «Эвертоне». Я все же, склоняюсь к тому, что он принесет больше пользы на месте левого полузащитника».
Украинец уже прошел медобследование в «Эвертоне» и вернулся в Киев. Стало известно, когда объявят о трансфере.