Экс-игрок сборной Украины оценил готовность Миколенко к игре в АПЛ

Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ситуацию с возможным переходом защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон»:

Выдержит ли Миколенко испытание сильнейшей мировой футбольной лигой? Физически, да, а если Виталий почувствует и доверие в «Эвертоне» к своей персоне, то и по игровым качествам к нему не будет вопросов.

Хотя пока сложно сказать, на какой позиции Миколенко собираются использовать в «Эвертоне». Я все же, склоняюсь к тому, что он принесет больше пользы на месте левого полузащитника».