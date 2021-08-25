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Экс-игрок сборной Украины: «Отсутствие Трубина – потеря для «Шахтера» перед «Монако»

Вратарь не сможет принять участие в ответной встрече из-за травмы
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:09
Экс-игрок сборной Украины: «Отсутствие Трубина – потеря для «Шахтера» перед «Монако»
Сергей Мизин / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями от ответного матча «Шахтера» против «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В Монако «Шахтер» превосходил хозяев в некоторых компонентах, хотя необходимо признать, что и удача была на его стороне, да и на высоте оказался вратарь Анатолий Трубин.

Конечно, его отсутствие в сегодняшнем поединке из-за травмы — ощутимая потеря для «Шахтера», хотя, уверен, не стоит драматизировать ситуацию. Да, Трубин набрал оптимальную спортивную форму, но у «Шахтера» есть еще один надежный вратарь — Андрей Пятов. Согласен, у него в последнее время не было игровой практики, однако есть огромный опыт, особенно международных матчей, и это должно помочь ему сконцентрироваться и доказать, что еще есть порох в пороховницах.

Думаю, что сегодня в стартовом составе «горняков» снова будет девять легионеров. Этот вариант приносит «горнякам» результат. Роберто Де Дзерби не станет кардинально менять состав.

Еще я надеюсь на поддержку «родных стен». В Харькове «Шахтер» уже стал своим, и поддержка 12 игрока ему гарантирована. А в противостоянии равных соперников это очень важный козырь».


«Шахтер» примет «Монако» сегодня, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Монако».

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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