Левченко: «Довбыку есть, куда расти. Он – будущее сборной Украины»
Экс-игрок сборной Украины: «Приобрету новую футболку национальной команды из-за того, как на нее реагируют»
Левченко прокомментировал высказывания некоторых россиян о новой форме «сине-желтых»
08:08
Евгений Левченко / Фото: Динамомания
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter прокомментировал высказывания некоторых россиян о новой форме «сине-желтых».
«Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну. Слава Украине».
Ранее почетный президент РФС призвал запретить форму сборной Украины на Евро-2020.
Комментарии 0