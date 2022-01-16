Экс-игрок сборной Украины: «Работа в «Дженоа» нанесла мощный удар по репутации Шевченко»

Иван Гецко / Фото: Футбол 24

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился мнением об отставке Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

Я думал, что Андрей Николаевич начнет свою тренерскую карьеру на клубном уровне с менее престижного чемпионата. С «Дженоа» не получилось, не подставили плечо и его помощники. Серия А — это не тот турнир, где возможна какая-то снисходительность, где учитывают твои прежние заслуги. Здесь нет времени на раскачку, нужно сразу доказывать свою профпригодность. Чуда не произошло, по репутации Шевченко был нанесен мощный удар.

Что ему посоветовать? При анализе учесть каждую мелочь, психологически отдохнуть, а затем предпринять попытку заявить о себе в менее именитом чемпионате. На мой взгляд, украинская Премьер-лига — нормальный вариант.

Обогатиться знаниями, добиться признания, и только потом Шевченко может справиться с новым вызовом в топ-чемпионатах».