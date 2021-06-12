Экс-игрок сборной Украины: «Рад, что адекватные люди в России нормально отреагировали на нашу форму»
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал о реакции своих русских знакомых на скандальную форму национальной команды с контуром границ Украины:
«Все страны поддержали, только лишь Россия не поддержала. Мне звонили очень многие журналисты, в том числе из России.
Я им объяснил, что это для нас значит. Многие соглашались. Я рад, что многие адекватные люди в России нормально отреагировали, поэтому в моем понимании это правильное решение.
В Голландии отреагировали довольно таки нормально. Я перевел фразу многим голландцам и объяснил ситуацию, что эта фраза для нас обозначает на данный момент. Я думаю, что большинство голландцев абсолютно адекватно отнеслись к этому решению».
Ранее в UEFA постановили прикрыть слоган «героям слава» на внутренней стороне футболки.
Свой путь на чемпионате Европы сборная Украины начнет с матча против Нидерландов уже в это воскресенье. На нашем сайте будут доступны текстовая и видео трансляции матча.
Комментарии 0