Экс-игрок сборной Украины: «Ракицкий – это не Тимощук, он совершил мужской поступок»

Яшкин считает, что не стоит набрасываться на центрбека за решение поехать играть в рф

Артем Яшкин / Фото: fanday.net

Бывший игрок сборной Украины Артем Яшкин поддержал решение Ярослава Ракицкого вернуться в Украину после полномасштабного вторжения россии:



Почему молчат российские футболисты и тренеры, особенно, работавшие в Украине, имею в виду Газзаева и Семина?

Значит, им это выгодно. Они себя успокаивают тем, что ничего не могут сделать.

Что скажете о бывшем капитане сборной Украины Тимощуке, который остался в России и молча получает зарплату в Зените?

Эту тему я не хочу обсуждать, по этому поводу уже все сказано. Близко с Тимощуком я не знаком. Пока он был в Украине, то вел себя как настоящий украинец. Возможно, это было просто показухой. Не мне его судить.

Что думаете о Ракицком? Мнения болельщиков разделились. Одни считают, что его нужно простить за то, что он обозначил свою позицию в первые дни войны и покинул Россию; другие говорят, что его контракт с Зенитом и так подходил к концу и в его поступке нет патриотизма.

Ракицкий – это не Тимощук. Он не просто высказался, а высказался конкретно. Какая разница, заканчивался контракт или нет? Он бы мог подписать новое соглашение, как Тимощук, или перейти в другой российский клуб, но он расторг контракт. Я считаю, что это мужской поступок. А то, что он выступал в России после 2014 года… Все допускают ошибки, он тогда был моложе, и в то время не было еще такой накаленной обстановки.

Напомним, что Тимощука лишили всех наград в Украине, а его отец защищает границы от «новой родины» сына.