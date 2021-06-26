Рыкун: «Разочарования этого турнира – Зинченко и Малиновский»

В игре со шведами нужна максимальная отдача от каждого игрока

Александр Рыкун / фото - Сегодня

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Рыкун оценил игру национальной команды на групповом этапе и дал свой прогноз на матч 1/8 против Швеции.

Александр, после группового раунда Евро, кто ваш главный претендент на победу?

«Италия. Команда Роберто Манчини начала с места в карьер. Скуадра Адзурра выглядит солидно, особенно во вторых таймах, забив в них пять мячей из своих семи. Очень интересной была борьба в группе F, так называемой группе смерти. Запутанная ситуация была вплоть до окончания поединков третьего тура. Мне, кстати, венгры понравились, Я бы их с двумя очками запустил в плей-офф. Они молодцы, не стали мальчиками для битья в компании Франции, Германии и Португалии».

По пятибалльной системе, как оцените выступление сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы?

«На тройку. Возможно, Северная Македония в первом тайме расслабила сине-желтых. Подумалось, что и с Австрией будет так легко. В этом матче подопечные Андрея Шевченко удивили меня, равно как и австрийцы, только одна команда со знаком минус, а вторая со знаком — плюс. Впрочем, главное, что сборная Украины оказалось в 1/8-й. Теперь важно доказать, что поединок с Австрией был просто стечением обстоятельств».

Назовите вашу тройку лучших футболистов сборной Украины?

«На первое место я бы поставил Георгия Бущана, который хоть и пропустил пять мячей, очень много раз спасал команду. А второе и третье места разделил бы между Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком, нашими главными бомбардирами. Не могу не сказать и о разочарованиях. Это Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Одни из главных надежд команды, можно сказать, лидеры, не имеют права так играть. Очень надеюсь, что в следующем матче эти ребята реабилитируются и докажут, что не зря выступают в английской Премьер-лиге и итальянской Серии А».

Команды нашей группы в 1/8-й вышли на Чехию, Италию и Швецию. Скандинавы — оптимальный для нас вариант?

«Как сказать. Шведы просто выбрасывают шайбу вперед (улыбается), не стыдятся бить по аутам. Но что не отнять у этой команды, так это реализации, чего явно не хватает сборной Украины».

Сколько процентов вы даете на то, что сине-желтые окажутся в четвертьфинале?

«У нашей сборной на подготовку к поединку 1/8-й восемь дней. Я не знаю, как построена подготовка, но этого времени вполне достаточно, чтобы быть на уровне в физическом плане. Шведы в этом плане показывают хорошую готовность. Просто так их не перебегаешь, тренерскому штабу нужно что-то придумать неординарное, готовить какие-то нестандартные заготовки. Просто так попасть в штрафную шведов будет очень сложно. По итогам трех матчей шведы выглядят лучше украинцев, но это 1/8-я, поэтому я бы оценил шансы команд на выход в четвертьфинал, как равные».

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится в Глазго на стадионе» Хэмпден Парк» 29 июля.

Напомним, если Украина выйдет в 1/4, то команду там ждет топ-соперник.