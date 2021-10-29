Экс-игрок сборной Украины поддержал сделавшего каминг-аут футболиста
Экс-игрок сборной Украины резко осудил каминг-аут австралийского футболиста
Но во всем остальном мире его поддержали за смелость
Богдан Бутко / фото - dynamo.kiev
Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко в Instagram прокомментировал каминг-аут австралийского хавбека Джошуа Кавалло:
«Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят?
Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично».
Полузащитник «Калабани Юнайтед» публично признался, что он гей.
Общественность поддержала решение игрока, похвалив его за смелость. Присоединился к поддержке и другой бывший игрок украинской сборной Евгений Левченко.
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