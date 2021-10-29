Экс-игрок сборной Украины резко осудил каминг-аут австралийского футболиста

Богдан Бутко / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко в Instagram прокомментировал каминг-аут австралийского хавбека Джошуа Кавалло:

Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично».