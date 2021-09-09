Экс-игрок сборной Украины: «Счет не по игре, Чехия заслуживала большего»

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Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче.

Доминировали хозяева и во втором тайме, однако продолжали промахиваться с выгодных позиций. Наши слишком откровенно играли на удержание счета и в итоге, поплатились. Целая цепочка досадных ошибок украинцев во время последней атаки чехов, позволила Матею Выдре оказаться без опеки и нанести разящий удар: Денис Бойко был бессилен выручить.

Создается впечатление, что для наших игроков компенсированное время становится проблемой, они не держат удар, паникуют, теряют концентрацию и пропускают. Это не может не беспокоить, ведь впереди решающие поединки отбора в финальную часть чемпионата мира».