График сборной Украины в 2021 году. Осталось провести 4 матча
Экс-игрок сборной Украины: «Счет не по игре, Чехия заслуживала большего»
Команды сыграли вничью
14:21
Фото: УАФ
Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче.
«Счет не по игре. Чехи заслуживали большего. Хотя все вроде бы складывалось удачно для нашей сборной. В дебюте рефери просто пожалел и не удалил Александра Зинченко за грубую игру, хозяева не использовали несколько голевых моментов. А стоило гостям впервые появиться у ворот чехов, как они сразу же забили.
Доминировали хозяева и во втором тайме, однако продолжали промахиваться с выгодных позиций. Наши слишком откровенно играли на удержание счета и в итоге, поплатились. Целая цепочка досадных ошибок украинцев во время последней атаки чехов, позволила Матею Выдре оказаться без опеки и нанести разящий удар: Денис Бойко был бессилен выручить.
Создается впечатление, что для наших игроков компенсированное время становится проблемой, они не держат удар, паникуют, теряют концентрацию и пропускают. Это не может не беспокоить, ведь впереди решающие поединки отбора в финальную часть чемпионата мира».
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