Экс-игрок сборной Украины считает, что «Шахтер» обеспечил себе выход в следующий раунд ЛЧ
Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Генком» (1:2) в квалификации Лиги Чемпионов:
«Чувствовал, что «Генк» постарается воспользоваться преимущество родных стен и будет активен в первом тайме. Так и получилось, более того хозяева даже открыли счет после неуверенных действий защитников и вратаря «Шахтера».
С другой стороны, была уверенность, что после перерыва «Генк» не выдержит давления «Шахтера», что ему не хватит терпения. Все же, без мяча играть очень сложно, поэтому все и стало на свои места. Думаю, что в Генке донетчане практически гарантировали себе выход в следующий раунд.
Что не понравилось? То, как «горняки» защищались. Если они будут продолжать действовать в обороне так безалаберно, то в поединках со следующим потенциальным соперником - «Монако» им придется очень туго».
В матче с «Генком» на поле в составе «Шахтера» вышел самый молодой состав в истории квалификации ЛЧ.
Ответный матч состоится на следующей неделе, 10-го августа в Киеве. Победитель этого противостояние сыграет с командой из пары «Монако» – «Спарта» за право выступить в групповом этапе главного клубного турнира.
Также, наставник «горняков» Роберто Де Дзерби повторил еврокубковое достижение Мирчи Луческу.
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