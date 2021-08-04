Экс-игрок сборной Украины считает, что «Шахтер» обеспечил себе выход в следующий раунд ЛЧ

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Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над «Генком» (1:2) в квалификации Лиги Чемпионов:

С другой стороны, была уверенность, что после перерыва «Генк» не выдержит давления «Шахтера», что ему не хватит терпения. Все же, без мяча играть очень сложно, поэтому все и стало на свои места. Думаю, что в Генке донетчане практически гарантировали себе выход в следующий раунд.

Что не понравилось? То, как «горняки» защищались. Если они будут продолжать действовать в обороне так безалаберно, то в поединках со следующим потенциальным соперником - «Монако» им придется очень туго».