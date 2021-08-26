Экс-игрок сборной Украины: «Шансы у «Зари» на выход в групповой раунд ЛЕ еще остались»

Владимир Микитин / Фото: Twitter

Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от ответного матча луганской «Зари» против австрийского «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Во-вторых, луганчанам необходимо брать пример с «Шахтера», который вчера в поединке с «Монако» порадовал волевыми качествами.

И еще в таких решающих матчах важно, чтобы удача была на твоей стороне. Единственное в чем уверен, поддержка 12 игрока – болельщиков «Заре» – гарантирована. Это очень важное подспорье. Футболисты «Шахтера» подтвердят».