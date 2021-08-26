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Экс-игрок сборной Украины: «Шансы у «Зари» на выход в групповой раунд ЛЕ еще остались»
Но они очень малы
14:10
Владимир Микитин / Фото: Twitter
Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от ответного матча луганской «Зари» против австрийского «Рапида» в плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Шансы у луганчан на выход в следующий раунд остались, но они минимальны. Очень много будет зависеть от того, удастся ли «Заре» забить быстрый гол. В Вене защита «Рапида» не выглядела непроходимой, просто наши не преуспели в реализации голевых моментов. Нужно наверстывать упущенное.
Во-вторых, луганчанам необходимо брать пример с «Шахтера», который вчера в поединке с «Монако» порадовал волевыми качествами.
И еще в таких решающих матчах важно, чтобы удача была на твоей стороне. Единственное в чем уверен, поддержка 12 игрока – болельщиков «Заре» – гарантирована. Это очень важное подспорье. Футболисты «Шахтера» подтвердят».
В первом матче «Заря» уступила сопернику 0:3.
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