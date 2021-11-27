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Экс-игрок сборной Украины: «Шотландия нам по зубам»
Зубов считает, что команда Петракова должна пройти дальше
18:24
Фото: УАФ
Бывший футболист сборной Украины Геннадий Зубов высказался о сопернике команды Александра Петракова в стыковом матче ЧМ-2022 – Шотландии.
«Нашей команде достался наиболее приемлемый оппонент, и я согласен с коллегами, которые радостно отреагировали на такой жребий. Шотландия — достойный соперник, но сборной Украины он вполне по зубам. Шотландцы не отошли от традиционного британского стиля игры, добавив только немного контроля мяча. На своем поле, кстати, Шотландия играет очень сильно, и это единственный минус для «сине-желтых».
В бытность игроком мне приходилось противостоять сборным Англии и Уэльса, а также — лондонскому «Арсеналу». Что запомнилось? Много борьбы — вверху и внизу, много бега, и скорость. Все британцы делают на этом особый акцент»
Что представляет из себя сборная Шотландии? Читайте в нашем материале.