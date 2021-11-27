Экс-игрок сборной Украины: «Шотландия нам по зубам»

Фото: УАФ

Бывший футболист сборной Украины Геннадий Зубов высказался о сопернике команды Александра Петракова в стыковом матче ЧМ-2022 – Шотландии.

В бытность игроком мне приходилось противостоять сборным Англии и Уэльса, а также — лондонскому «Арсеналу». Что запомнилось? Много борьбы — вверху и внизу, много бега, и скорость. Все британцы делают на этом особый акцент»