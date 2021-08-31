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Экс-игрок сборной Украины: «Совсем скоро мы получим ответ на вопрос, правильным ли было назначение Петракова»

Призетко поделился мнением о национальной команде при новом рулевом
Футбол Сборная Украины
11:36
Экс-игрок сборной Украины: «Совсем скоро мы получим ответ на вопрос, правильным ли было назначение Петракова»
Фото: УАФ

Бывший игрок сборной Украины Александр Призетко рассказал, рассчитывал ли назначения Александра Петракова на пост главного тренера национальной команды, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации чемпионата мира-2022.

Александр, назначение Александра Петракова главным тренер сборной Украины, стало для тебя неожиданностью?

После ухода Андрея Шевченко кандидатура Александра Петракова не фигурировала в числе кандидатов на пост наставника. Мне сразу на ум пришли фамилии Сергея Реброва и Мирона Маркевича. А потом случился выбор с Петраковым. Не знаю, насколько это оправдано, но плюс в том, что этот специалист работает в этой системе, добился хороших результатов с юношескими сборными. А ответ на вопрос, правильный ли этот выбор, мы получим после некоторого времени и результата сборной Украины.

Хватит ли новому наставнику времени, чтобы за столь короткий период времени до возобновления официальных матчей, донести до подопечных свои требования, найти с ними общий язык?

Действительно, времени очень мало. В теории требования донести можно, а вот как они будут выполняться на практике, сказать сложно. Понятно, что у каждого наставника свое видение футбола, но я сомневаюсь, что мы увидим большие изменения в игре сборной Украины в ближайших поединках отборочного турнира.

Сколько очков было бы неплохо набрать сборной Украины в ближайших матчах против Казахстана и Франции?

Ясно, что Казахстан мы должны обыгрывать. С какими трудностями мы бы не столкнулись, по потенциалу, по классу своих исполнителей сине-желтые превосходят своего оппонента. А Франция есть Франция, это действующий чемпион мира, поэтому даже ничейный счет, думаю, считался бы неплохим результатом для команды Александра Петракова. То есть, четыре очка, это минимум, чего хотелось бы в актив сборной Украины после этой спарки.

Напомним, что в расположение сборной Украины еще не прибыли Эдуард Соболь и Руслан Малиновский.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Петраков сборная Украины (футбол)

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