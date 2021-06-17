Экс-игрок сборной Украины: «Страшно за левый фланг нашей команды»

Надежды на хорошую игру Миколенко

Владимир Микитин / фото - Football 24

Бывший защитник сборной Украины Владимир Микитин поделился своими ожиданиями от матча национальной команды со сборной Северной Македонии:

«Несмотря на поражение в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы от фаворита — нидерландцев, мне футбол в исполнении подопечных Андрея Шевченко понравился. Наши ребята продемонстрировали бойцовский характер, хорошую выучку и были близки к ничьей с грозным оппонентом. Но главное, что они доказали, что у них есть потенциал. Что не понравилось? Пропускали голы после индивидуальных ошибок, на таком уровне это непозволительно. Поэтому нужно, прежде всего, как следует восстановиться, а затем поработать над исправлением промахов и во всеоружии подойти к важному противостоянию с Северной Mакедонией. Правда, немножко тревожно за наш левый фланг полузащиты, но, думаю, что определяя стартовый состав, Андрей Шевченко примет правильное решение. Верю, что в четверг у сине-желтых все получится».

Не странно, что у Микитина есть опасения за левый фланг команды, ведь Виталий Миколенко показал не самую убедительную игру с Нидерландами, а Марлос, вышедший вместо травмированного Александра Зубкова, полностью провалил тот матч. Но парни уже не раз доказывали, что могут показывать высокий уровень, а в матче с македонцами, где скорости будут не такие высокие как с голландцами, точно не должны подвести.

Сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020 против сборной Северной Македонии уже сегодня.

Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало – в 16:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.

Напомним, стала известна заявка на игру с македонцами.