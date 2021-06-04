Главный тренер сборной Северной Ирландии: «Игра Украины не стала для нас сюрпризом»
Экс-игрок сборной Украины: «Судаков отлично вписался в игру»
Левченко высказался о победе команды над Северной Ирландией
08:33
Евгений Левченко / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter прокомментировал победу национальной команды над Северной Ирландией (1:0).
«Отличный спарринг нашей сборной. Создали множество моментов и столько же разбазарили. Очень по-взрослому выглядят Забарный, Шапаренко, Зубков! И кто там о Судакове судачил?! Шикарно вписался в игру! Комплимент».
Теперь разгромим Кипр – и мы фавориты Евро. Это, конечно, перебор, но матч с Северной Ирландией прибавил позитива.
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