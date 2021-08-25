Экс-игрок сборной Украины: «Тревожные нотки для «Шахтера» перед «Монако» присутствуют»

Иван Гецко / Фото: Футбол 24

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от матча «Шахтер» – «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Остается надеяться, что опыт поможет Пятову оказаться на высоте. Но хуже всего, что вся оборона «горняков» не производит впечатление непроходимой.

Кстати, я думаю, что на старте сезона «Mонако» сделал ставку на выступление на международной арене. И в случае вылета от «Шахтера», главный тренер монегасков Нико Ковач вполне может быть уволен. Поэтому легко предположить, что «Mонако» приедет брать реванш.

Все же, хотя «Шахтеру» будет в Харькове очень непросто, он сумеет отпраздновать викторию 2:1. Благодаря высокому индивидуальному мастерству игроков атаки донетчан. Да и 12 игрок - болельщики, будут гнать «Шахтер» вперед, а при потере мяча заставлять действовать с запредельной самоотдачей».