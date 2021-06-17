Экс-игрок сборной Украины: «У наших легионеров центра поля в клубах пока удается лучше, чем в сборной»

На Малиновского и Зинченко – большие надежды

Андрей Полунин / фото - FootBoom

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями от матча с Нидерландами и рассказал о своих ожиданиях от матча с македонцами.

Андрей Викторович, какие мысли перед завтрашним матчем?

«Конечно, хочется нашей победы. Встреча с Нидерландами произвела положительное впечатление и еще раз доказала – мы можем играть на равных с лидерами европейского футбола. Проблема в том, что Украина хорошо противостоит таким командам, как Испания, Португалия, Нидерланды. А вот там, где мы обязаны набирать три очка, терпим неудачу, как это было в отборе на чемпионат мира. Сейчас ситуация крайне серьезная, потому что остались два матча, в которых мы должны набрать, как минимум, 4 очка – чтобы выйти из группы».

Воскресное поражение вас не огорчило?

«Матч с Нидерландами, хоть и завершился поражением, оставил надежду, что команда Шевченко может играть и забивать. Тот же Ярмоленко порадовал нацеленностью на ворота, был настоящим лидером. Хочется, чтобы добавили наши легионеры середины поля. Скажем откровенно: сейчас в клубах в них удается значительно лучше, чем в сборной».

Какие позиции сборной Украины требуют изменений, учитывая поединок первого тура?

«Ключевой момент – отсутствие Зубкова. Ну и Марлоса, очевидно, уже не поставят. Мы не знаем, в какой форме будет находиться Цыганков. Очень креативный, индивидуально сильный исполнитель – самостоятельно может решить задачу, забить гол, отдать ассист. Лично для меня было бы идеально, если бы он сыграл. Здесь вопрос в том, как расположить его и Ярмоленко – оба правофланговые. Слева, если не Цыганков, можно попробовать Соболя, который понравился в спарринге против Кипра. Еще Зинченко могут убрать налево, тогда в центре выйдет Шапаренко. Сейчас прочитать мысли тренерского штаба Шевченко мы не можем. Скажу лишь, что для меня есть две фигуры, которые легко вольются в состав – Цыганков и Шапаренко».

Сборная Украины уже сегодня будет противостоять македонцам во втором туре группового этапа Евро-2020.

Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало – в 16:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.

Напомним, Андрей Шевченко огласил заявку сборной на поединок с Македонией.