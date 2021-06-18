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Экс-игрок сборной Украины: «Украинцы сами привезли себе проблемы»

Матч с македонцами мог быть не таким валидольным
Футбол ЕВРО-2020
09:45
Экс-игрок сборной Украины: «Украинцы сами привезли себе проблемы»
Владимир Езерский / фото - Football24

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский высказал свое мнение о ходе матча Украина – Северная Македония.

Закономерность победы подопечных Андрея Шевченко, думаю, не вызывает сомнений?

«Безусловно. Но, как и ожидалось, матч против Северной Македонии получился сложным. Хотя первый тайм со стороны команды Андрея Шевченко был довольно уверенным. «Сине-желтые» забили два мяча, могли еще огорчить соперника и закрывать игру.

Однако после перерыва македонцы заметно прибавили, выровняли игру, а после гола, забитого балканцами, интрига возродилась. Украинцы сами себе привезли проблемы, поэтому всем пришлось сильно поволноваться».

Стартовый состав Украины на игру был предсказуемым?

«Не важно, главное, что он был выбран правильно, раз команда добилась нужного для себя результата. К примеру, для меня одним из лучших на поле был Шапаренко, по крайней мере визуально. Также я бы отметил Бущана, двух центральных защитников, Степаненко, Ярмоленко, пока были силы. А вот от Зинченко я ждал большего».

Подопечные Андрея Шевченко одержали свою первую победу на Евро-2020. Голами в матче отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, которые установили уникальное достижение.

Теперь, для выхода из группы национальной команде нужно набирать очки со сборной Австрии, матч с которой состоится уже 21 июня.

Напомним, был назван лучший игрок противостояния украинцев и македонцев.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Теги

Украина - Северная Македония сборная Украины (футбол) Владимир Езерский

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