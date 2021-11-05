Экс-игрок сборной Украины: «Уверен, что с «Барселоной» «Динамо» наиграло на ничью»
Бывший хавбек «Динамо» и сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал выступления киевской команды в еврокубках:
«Я не придерживаюсь мнения, что «Барселона» уже другая. Каталонцы не изменили своему комбинационному стилю, в команде и без Лионеля Месси хватает звездных исполнителей. Поэтому не стоит приуменьшать тот высокий уровень футбола, который подопечные Мирчи Луческу продемонстрировали с именитыми соперниками. Уверен, что, по крайней мере, на ничью, они наиграли.
Гол от Фати? Здесь, скорее, просто несчастный случай, когда рикошет был не в пользу киевлян, хотя завершающий удар юного испанца - впечатлил.
Были свои моменты и у киевлян, но несколько раз на высоте оказался вратарь «Барселоны», в других случаях прицел у хозяев оказался сбитый. Вот это превосходство в реализации и сказалось на итоговом результате.
И напоследок - о шансах киевлян на еврокубковую весну. Они – минимальны, но еще не все потеряно. Однако теперь уже очень многое зависит не только от киевлян. Я очень хочу, чтобы судьба путевки в Лигу Европы решилась в поединке в Лиссабоне между «Бенфикой» и «Динамо».
Столичный клуб до сих пор не забил ни одного гола в Лиге чемпионов, и идет на последнем месте в своей группе.
Старалась для народа. Депутату «Слуги народа» грозит уголовная ответственность за трансляцию матча «Динамо» – «Барселона».
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