Экс-игрок сборной Украины: «Уверен, что с «Барселоной» «Динамо» наиграло на ничью»

Тарас Михалик / фото - dynamo.kiev

Бывший хавбек «Динамо» и сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал выступления киевской команды в еврокубках:

Гол от Фати? Здесь, скорее, просто несчастный случай, когда рикошет был не в пользу киевлян, хотя завершающий удар юного испанца - впечатлил.

Были свои моменты и у киевлян, но несколько раз на высоте оказался вратарь «Барселоны», в других случаях прицел у хозяев оказался сбитый. Вот это превосходство в реализации и сказалось на итоговом результате.

И напоследок - о шансах киевлян на еврокубковую весну. Они – минимальны, но еще не все потеряно. Однако теперь уже очень многое зависит не только от киевлян. Я очень хочу, чтобы судьба путевки в Лигу Европы решилась в поединке в Лиссабоне между «Бенфикой» и «Динамо».