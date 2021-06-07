Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»

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Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча «сине-желтых» против Кипра и старта команды на Евро-2020. Встреча состоится 7 июня, в Харькове.

Впрочем, вполне возможно, Андрей Николаевич настолько в них уверен, что решил проверить, в каком тонусе находятся игроки ротации. Но это выбор главного тренера, которому и отвечать за результат.

Мне бы также хотелось акцентировать внимание на двух нюансах: системных ошибках наших защитников в последних матчах, а первый соперник на Евро – сборная Нидерландов с ее исполнительским мастерством может этим воспользоваться и слабой реализацией голевых моментов. Думаю, что в каждом из поединков на Евро их будет не больше 3 – 4, поэтому ими нужно дорожить.

Все же, принимая во внимание, что наши ребята научились собранно проводить важные матчи, то с выходом из группы у них не должно возникнуть проблем.