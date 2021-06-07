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Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»

Паляница поделился ожиданиями от товарищеского матча «сине-желтых» против Кипра
Футбол Сборная Украины
18:15
Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Фото - УАФ

Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча «сине-желтых» против Кипра и старта команды на Евро-2020. Встреча состоится 7 июня, в Харькове.

Если откровенно, то я был несколько озадачен словами главного тренера нашей сборной Андрея Шевченко, сказанными на предматчевой пресс-конференции, что в последнем контрольном поединке Украина сыграет экспериментальным составом. Казалось бы, нужно уже сосредоточиться именно на тех футболистах, которые вынесут на своих плечах всю тяжесть борьбы.

Впрочем, вполне возможно, Андрей Николаевич настолько в них уверен, что решил проверить, в каком тонусе находятся игроки ротации. Но это выбор главного тренера, которому и отвечать за результат.

Мне бы также хотелось акцентировать внимание на двух нюансах: системных ошибках наших защитников в последних матчах, а первый соперник на Евро – сборная Нидерландов с ее исполнительским мастерством может этим воспользоваться и слабой реализацией голевых моментов. Думаю, что в каждом из поединков на Евро их будет не больше 3 – 4, поэтому ими нужно дорожить.

Все же, принимая во внимание, что наши ребята научились собранно проводить важные матчи, то с выходом из группы у них не должно возникнуть проблем.

Товарищескую игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Кипр онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко сборная Кипра (футбол)

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