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Экс-игрок сборной Украины: «Видно, что команда Петракова была в напряжении в матче с Боснией»

Тем не менее, Украине удалось победить соперника
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:42
Экс-игрок сборной Украины: «Видно, что команда Петракова была в напряжении в матче с Боснией»
Сергей Нагорняк / Фото: УАФ

Украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о победе сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в последнем матче отбора на ЧМ-2022.

«Самое главное, что сборная Украины со счетом 2:0 выиграла и прошла дальше. Это самое главное. Особенно, когда в заключительной игре все решается, и судьба путевки в плей-офф зависит не только от тебя. Самое главное, что добыли результат. Да, были ошибки, но, понятно, что не без этого. Видно было, особенно в первом тайме, что в напряжении команда. Не все получалось. Но ребята — молодцы. Они забили первый мяч, и потом все стало на свои места.

Что касается дальнейшего пути в квалификации, то давайте подождем жребий. Единственный минус в том, что первый матч будем играть на выезде. Конечно, не хотелось бы в соперники Италию и Португалию.

Петраков сказал, неважно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Уверенность главного тренера, конечно, влияет на команду. Он верит в команду. Молодцы! Так и нужно. Единственное преимущество нашего соперника будет в том, что мы будем в гостях играть. Не более того. Все-таки поддержка своих зрителей дорогого стоит».


Уже известно, какие соперники могут попасть в Украине в стыковых матчах. Возможны 5 вариантов.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Сергей Нагорняк

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