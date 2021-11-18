Экс-игрок сборной Украины: «Видно, что команда Петракова была в напряжении в матче с Боснией»

Сергей Нагорняк / Фото: УАФ

Украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о победе сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в последнем матче отбора на ЧМ-2022.

Что касается дальнейшего пути в квалификации, то давайте подождем жребий. Единственный минус в том, что первый матч будем играть на выезде. Конечно, не хотелось бы в соперники Италию и Португалию.

Петраков сказал, неважно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Уверенность главного тренера, конечно, влияет на команду. Он верит в команду. Молодцы! Так и нужно. Единственное преимущество нашего соперника будет в том, что мы будем в гостях играть. Не более того. Все-таки поддержка своих зрителей дорогого стоит».