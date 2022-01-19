Экс-игрок сборной Украины высказался о самом громком трансфере января в УПЛ

Давид Нерес / фото - FC Ajax

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал покупку «Шахтером» вингера Давида Нереса у «Аякса»:

У меня с Нересом всегда были связаны позитивные эмоции, особенно в первый-второй год его выступления в «Аяксе». Потом у Давида был спад, обусловленный травмой. До недавних пор за этого бразильского форварда «Аякс» просили €40 миллионов. Сейчас была цена €15-18 миллионов — это хороший ценник. Не сомневаюсь в высокой технике Нереса — у него это на высоком уровне, но сможет ли он быть постоянно мотивированным в чемпионате Украины — вопрос. Думаю, Давида вдохновила возможность проявить себя в Лиге чемпионов».