Экс-игрок сборной Украины высказался о самом громком трансфере января в УПЛ
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал покупку «Шахтером» вингера Давида Нереса у «Аякса»:
«Шахтер» можно поздравить с хорошим приобретением, Нерес — очень качественный игрок, способный реально помочь «горнякам». У Давида есть и опыт, и желание себя проявить. В текущем сезоне он проиграл конкуренцию Матеусу Энтони, и ему есть что доказывать.
У меня с Нересом всегда были связаны позитивные эмоции, особенно в первый-второй год его выступления в «Аяксе». Потом у Давида был спад, обусловленный травмой. До недавних пор за этого бразильского форварда «Аякс» просили €40 миллионов. Сейчас была цена €15-18 миллионов — это хороший ценник. Не сомневаюсь в высокой технике Нереса — у него это на высоком уровне, но сможет ли он быть постоянно мотивированным в чемпионате Украины — вопрос. Думаю, Давида вдохновила возможность проявить себя в Лиге чемпионов».
Нерес предрасположен к травмам? Насколько это хрупкий игрок?
«В целом, он не очень подвержен травмам. Понятно, что за ним будут охотиться, потому что у него такой стиль игры. Если Нерес сможет выйти на прежний уровень и задержится в «Шахтере», все будут в выигрыше, а если нет, то станет для «горняков» обузой».
Думаете, Де Дзерби очень хотел подписать Давида Нереса?
«Да, потому что «Шахтеру» нужно конкурировать с «Динамо», вернуть себе чемпионство. И такие вот кадровые вливания — это большой плюс для всего украинского футбола».
«Горняки» приобрели бразильца у «Аякса» за 12 миллионов евро. Игрок уже приступил к тренировкам с донецким клубом.
Ранее Нерес объяснил выбор игрового номера, который раньше принадлежал легенде «горняков».
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