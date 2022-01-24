Экс-игрок сборной Украины: «Заря – мой фаворит в борьбе за бронзу, а уход Миколенко не считаю потерей для «Динамо»

Бывший форвард оценил уровень УПЛ

Фото: ФК Александрия

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов оценил уровень УПЛ в нынешнем сезоне.

Тарас, кто главный претендент на победу в чемпионате?

«Если откровенно, то я симпатизирую Динамо, которое делает ставку на доморощенных исполнителей. А то, что динамовская школа работает продуктивно, подтверждает приглашение Виталия Mиколенко в сильнейшую лигу мира. Кстати, я не считаю его уход в английский «Эвертон» большой потерей для киевлян. Просто позиция левого защитника не ключевая в тактических построениях. В борьбе за чемпионский титул очень много будет зависеть от того усилятся ли динамовцы забивным нападающим. Если да, то заметно осложнят жизнь «Шахтеру», в противном случае горняки вернут себе звание лучшей команды».

Какая команда завоюет бронзовые медали?

«Moй фаворит – «Заря», у которой больше опыта и более сбалансированный состав, чем у конкурентов — «Днепра-1» и «Ворсклы».

Назови четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

«Будут вынуждены понизиться в классе «Mариуполь» и «Mинай», а участия в переходных поединках не избежать кому-то из троицы: «Ингулец», «Львов», «Mеталлист 1925». Думаю, что Черноморцу под руководством нового главного тренера Романа Григорчука удастся выкарабкаться из опасной зоны».

Какой футболист запомнился тебе в первой части сезона?

«В свое время мне приходилось выступать в нападении, поэтому больше следил за игроками этого амплуа. Хорошо проявил себя днепрянин Артем Довбык, отдам должное и динамовскому универсалу Денису Гармашу, который довольно эффективно действовал на острие».

Что скажешь об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?

«На мой взгляд, он растет. И хотя судьба чемпионского титула снова решается в соперничестве «Динамо» и «Шахтера», но им все труднее приходится в сражениях с преследователями. Особенно прибавили «Днепр-1», «Ворскла» и «Александрия».

Сообщалось, что «Зарю» может покинуть нападающий.