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Экс-игрок сборной Украины: «Жаль, что играем вничью с чемпионом мира, но в вопросе выхода не все зависит от нас»

Эксперт оценивает шансы «сине-желтых» пробиться на чемпионат мира как очень малые
Футбол Сборная Украины
20:01
Экс-игрок сборной Украины: «Жаль, что играем вничью с чемпионом мира, но в вопросе выхода не все зависит от нас»
Фото - УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук оценил шансы команды на выход в финальную часть чемпионата мира-2022 после матча отбора против Франции (1:1).

С французами ведь хорошо играли, и ничья с ними вполне заслуженная. Франция за весь матч имела несколько моментов, да и у нашей команды тоже была возможность забить, когда Забарный не попал в ворота. Жаль, что играем с чемпионом мира вничью, а при этом турнирная ситуация складывается таким образом, что в вопросе выхода в финальную часть мирового первенства не все от нас зависит.

Футболисты сборной Украины мало что давали Франции сделать. Увы, в одном из эпизодов наши защитники проиграли позицию, дав возможность пробить. Если бы Украина добилась успеха во второй раз, то, конечно же, было бы поинтересней. Хотя после этого тактика была бы наверняка оборонительной.

На самом деле, шансов выйти на чемпионат мира-2022 очень мало. Все пишут, что главным конкрентом Украины в оставшейся турнирной дистанции будет Финляндия, однако повторюсь: я думаю, что фаворитом номер один на второе место является Босния и Герцеговина.

Судьба путевки в финальную часть чемпионата мира, конечно, в наших руках. Но глядя на то, как мы играем с казахами и когда играем вторым номером (например, с Португалией, той же Францией), то выглядим здорово. А когда соперничаем с такими сборными, как Австрия, те же Казахстан, Финляндия, то такие матчи показывают, что играть с ними первым номером тяжело.

Ранее определилась причина отъезда Виталия Миколенко из расположения сборной.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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сборная Франции (футбол)

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