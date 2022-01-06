Экс-игрок «Шахтера» 1,5 года находится без клуба

Фернандо является свободным агентом

Фото: Globo

Бывший полузащитник «Шахтера» Фернандо ищет новый клуб.

Предложение бразильцу сделал «Галатасарай». Стороны ведут переговоры о 1,5 летнем контракте, сообщает TGRT Haber.

На данный момент 29-летний бразилец является свободным агентом. 1,5 года назад он покинул Китай и с тех пор находится без клуба.

В свое время он играл за «Шахтер», проведя в команде три года.

Из Украины он отправился в Италию, но заиграть там не смог.