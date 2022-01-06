Экс-игрок сборной Украины: «Динамо» выглядит увереннее «Шахтера» с другими соперниками»
Экс-игрок «Шахтера» 1,5 года находится без клуба
Фернандо является свободным агентом
Фото: Globo
Бывший полузащитник «Шахтера» Фернандо ищет новый клуб.
Предложение бразильцу сделал «Галатасарай». Стороны ведут переговоры о 1,5 летнем контракте, сообщает TGRT Haber.
На данный момент 29-летний бразилец является свободным агентом. 1,5 года назад он покинул Китай и с тех пор находится без клуба.
В свое время он играл за «Шахтер», проведя в команде три года.
Из Украины он отправился в Италию, но заиграть там не смог.
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