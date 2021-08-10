Сегодня «Шахтер» сыграет ответный матч с «Генком» в квалификации Лиги чемпионов
Экс-игрок «Шахтера»: «Де Дзерби ищет варианты для усиления игры – результат при такой перестройке приходит не сразу»
В матче с «Александрией» «горняки» впервые проиграли при новом тренере
Фото: shakhtar.com
Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко поделился мнением об игре «горняков» в третьем туре УПЛ против «Александрии» (1:2):
Что произошло с «Шахтером» в матче с «Александрией»?
Де Дзерби выставил другой состав… Но это разные турниры. На Лигу чемпионов будет и другой настрой, и другой состав. Все дело в психологии.
Правильно ли в период формирования новой команды делать ротацию состава?
Итальянскому специалисту нужно время и матчи, чтобы досконально изучить возможности каждого футболиста «Шахтера». Новичков ведь брали не для количества, а для усиления игры. Однако, Де Дзерби, думаю, понимает, что не каждый его подопечный на данный момент готов к выходу в «основе». Результат при такой перестройке, увы, приходит не сразу.
Но наставник «Шахтера» после матча с «Александрией» жаловался еще и на отношение подопечных к делу…
Понятно, что он хочет видеть другое. И все-таки, считаю, что тренер, в первую очередь, педагог, и должен уметь донести до футболистов свои идеи. Говорить может каждый – и журналисты, и болельщики, а вот специалист обязан воплотить это в дело. Работа по перестройке «Шахтера» будет долгая, и многое будет зависеть от игроков, которых приглашал сам Де Дзерби. Возможно, итальянский коуч ожидал, что все легионеры «Шахтера» имеют европейский менталитет и соответствующее отношение к футболу, но тут все не так…
Напомним, что сегодня, 10 августа, «Шахтер» сыграет ответный матч квалификации Лиги чемпионов с «Генком» (2:1 в первой встрече). Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк». Видео трансляция «Шахтер» – «Генк». Начало матча – 20:30
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