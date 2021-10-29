Экс-игрок «Шахтера»: «Динамо» практически не существовало, пока не пришел Луческу»

При специалисте киевляне впервые за пять лет взяли чемпионство

Разван Рац / фото - dynamo.kiev

Бывший румынский защитник «Шахтера» Разван Рац прокомментировал для Radio Sport Total FM работу своего экс-наставника Мирчи Луческу в «Динамо»:

«Киевское «Динамо» вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как «Динамо» практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу. Их просто не было. Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в «Шахтере», чтобы создать команду с большим количеством трофеев».

При румынском тренере столичная команда впервые за пять лет стала чемпионом Украины. До этого четыре сезона подряд золотые медали оказывали в руках игроков «Шахтера».

Накануне Луческу провел 200-й матч в рамках УПЛ.