Обладатель «Золотого мяча» вернулся в общую группу «Реала» и сыграет с «Шахтером»
Экс-игрок «Шахтера»: «Динамо» практически не существовало, пока не пришел Луческу»
При специалисте киевляне впервые за пять лет взяли чемпионство
29 октября 14:08
Разван Рац / фото - dynamo.kiev
Бывший румынский защитник «Шахтера» Разван Рац прокомментировал для Radio Sport Total FM работу своего экс-наставника Мирчи Луческу в «Динамо»:
«Киевское «Динамо» вернулось в авангард украинского футбола благодаря Мирче Луческу. Его заслуга величайшая, потому как «Динамо» практически не существовало, пока в клуб не пришел Мирча Луческу. Их просто не было.
Мирча является решающим фактором, он руководит так же, как и в «Шахтере», чтобы создать команду с большим количеством трофеев».
При румынском тренере столичная команда впервые за пять лет стала чемпионом Украины. До этого четыре сезона подряд золотые медали оказывали в руках игроков «Шахтера».
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