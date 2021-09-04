Экс-игрок «Шахтера»: «Для Украины матч с Казахстаном провалил один человек»

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Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал ничью сборной Украины с Казахстаном (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022:

Но вышло так, что сборная Украины не забила там, где надо, и допустила ошибки. А если говорить прямо, то игру провалил один человек. Речь идет о Караваеве. Его ляпы были такими, что перечеркивали работу тренера и команды, любую самую гениальную стратегию.

Караваев не защитник по футбольному образованию. Он правый полузащитник – по линии. В свои лучшие годы Саша бороздил бровку от и до. У него хорошая дистанционная скорость, он может выдержать темп игры. Однако у Караваева никогда не было игрового изящества. К тому же сейчас он сбавил обороты и сразу наружу вылезли его недостатки – в тактике, в работе с мячом, в единоборствах.

И если за «Динамо» на внутренней арене у Саши эти недостатки не чувствовались, то в международных матчах они сказывались быстро. И пенальти он привозил, и излишне валялся на газоне после контакта с соперником. А это не почерк настоящего защитника, который не должен проигрывать единоборства, а если надо, то и врезать сопернику.

Сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева. Тренер понадеялся на опытность Караваева, на то, что он – универсальный солдат. Но Караваев не смог. Может, и рано Сашу списывать, но я боюсь, чтобы этот провал его не подкосил».