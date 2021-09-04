Экс-игрок «Шахтера»: «Для Украины матч с Казахстаном провалил один человек»
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал ничью сборной Украины с Казахстаном (2:2) в матче квалификации ЧМ-2022:
«Сборная Украины классом выше Казахстана, играли мы лучше, у нас было больше моментов – индекс голевых ситуаций 6,46 на 0,66 – это почти десятикратное наше преимущество. И все это из чего-то произошло. Не хватило только реализации. Забили бы больше двух мячей – и все было бы по-другому — хорошие эмоции, отсутствие критики.
Но вышло так, что сборная Украины не забила там, где надо, и допустила ошибки. А если говорить прямо, то игру провалил один человек. Речь идет о Караваеве. Его ляпы были такими, что перечеркивали работу тренера и команды, любую самую гениальную стратегию.
Караваев не защитник по футбольному образованию. Он правый полузащитник – по линии. В свои лучшие годы Саша бороздил бровку от и до. У него хорошая дистанционная скорость, он может выдержать темп игры. Однако у Караваева никогда не было игрового изящества. К тому же сейчас он сбавил обороты и сразу наружу вылезли его недостатки – в тактике, в работе с мячом, в единоборствах.
И если за «Динамо» на внутренней арене у Саши эти недостатки не чувствовались, то в международных матчах они сказывались быстро. И пенальти он привозил, и излишне валялся на газоне после контакта с соперником. А это не почерк настоящего защитника, который не должен проигрывать единоборства, а если надо, то и врезать сопернику.
Сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева. Тренер понадеялся на опытность Караваева, на то, что он – универсальный солдат. Но Караваев не смог. Может, и рано Сашу списывать, но я боюсь, чтобы этот провал его не подкосил».
После матча довелось слышать и другие причины.
«Что только не перебирают – и состав, мол, был не тот, и даже до такого бреда договорились, что команда не хочет играть под руководством Петракова. Может, в таком результате сборной Украины есть и промах Петракова. Дело в том, что Караваев играл рядом с Ярмоленко, что очень сложно, ведь Андрей заточен на атаку, и нагрузка ложится на одного – в данном случае, на Караваева. Может, потому Саша устал и не выдержал. Петраков упустил момент, когда Караваева нужно было менять, к примеру, на Тымчика – более скоростного футболиста».
С фланга Караваева пришли оба мяча в ворота Андрея Пятова. Казахи рассмотрели слабое место на позиции правого защитник и все свои атаки вели именно через эту зону.
Но другой бывший игрок украинского чемпионата считает, что в пропущенных голах вина лежит не только на Караваеве, но и на всей обороне «сине-желтых».
Следующий матч в рамках отбора на ЧМ-2022 подопечные Петракова проведут уже завтра, 4 сентября.
Онлайн трансляция встречи. Начало – в 21:45.